У Риты Дакоты пропал голос прямо во время выступления

15.09.2020, 15:17, Разное

Впервые за длительный период времени Рита Дакота дала сольный концерт, однако, как призналась певица, не все было идеально. У нее прямо во время выступления пропал голос, поэтому пришлось вводить в связки шприц адреналина.

Знаменитость поделилась в микроблоге Instagram подробностями первого сольника. Рита Дакота поблагодарила поклонников за цветы, подарки и за то, что они принимают ее любой «не ресурсной, не идеальной и живой». Певица призналась, что такое на сцене произошло с ней впервые.

Возможно, это последствия перенесенной коронавирусной инфекции или того, что у 30-артистки полгода не было концертов. Она старалась, чтобы зрители не заметили случившегося и два дня приходила в себя после перенесенного укола. В конце лета Рита Дакота пояснила своим поклонникам о том, что заразилась COVID-19. По словам певицы, она ощущала болезнь, но в целом, состояние было «сносное». Артистка призналась, что кроме назначения врачей, использовала народную медицину.