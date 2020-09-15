 

Автошпионы заметили на тестах прототип «заряженного» универсала VW Golf R Variant

15.09.2020, 15:17, Разное

На минувшей неделе Volkswagen представил практичный «заряженный» универсал Golf R Variant, который выглядит более спортивно, чем обычная версия. Автошпионам удалось запечатлеть прототип во время прохождения тестов на знаменитой трассе Нюрбургринг.
VW Golf R Variant отличают впечатляющие динамические характеристики. Новая версия универсала получила более просторный багажник и салон. После прохождения серии высокоскоростных испытаний, которые были сняты на видео, эксперты отметили, что универсал уверенно прошел повороты на трассе на большой скорости.

Автошпионы не полностью уверенны в том, что это прототип Golf R Variant, однако, судя по агрессивному поведению автомобиля во время тестов, сомнений практически не остается. По предварительной информации, дебют универсала и пятидверного хэтчбека Golf R состоится в конце 2020 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Корпорация “Бросаем жить свободно”

23.08 / Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой

05.08 / Начиная сначала

15.07 / Необычные теории о происхождении жизни на Земле

27.12 / Снежный человек стал виновником ДТП на подмосковной трассе и за его поимку объявлена награда в 300 000 рублей!

15.08 / Врач сообщила о продуктах, запускающих в организме процесс старения

26.07 / Мнение: Письмо: “Скорее всего даже влюблен”

29.07 / Выучить назубок: 5 продуктов для укрепления зубов и десен

15.07 / Мнение: Отсрочка украинизации

31.07 / Первый заместитель министра МЧС России посетил место ликвидации разлива топлива для оценки проделанной работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска