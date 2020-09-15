Автошпионы заметили на тестах прототип «заряженного» универсала VW Golf R Variant

15.09.2020, 15:17, Разное

На минувшей неделе Volkswagen представил практичный «заряженный» универсал Golf R Variant, который выглядит более спортивно, чем обычная версия. Автошпионам удалось запечатлеть прототип во время прохождения тестов на знаменитой трассе Нюрбургринг.

VW Golf R Variant отличают впечатляющие динамические характеристики. Новая версия универсала получила более просторный багажник и салон. После прохождения серии высокоскоростных испытаний, которые были сняты на видео, эксперты отметили, что универсал уверенно прошел повороты на трассе на большой скорости.

Автошпионы не полностью уверенны в том, что это прототип Golf R Variant, однако, судя по агрессивному поведению автомобиля во время тестов, сомнений практически не остается. По предварительной информации, дебют универсала и пятидверного хэтчбека Golf R состоится в конце 2020 года.