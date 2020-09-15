 

Главу МИД ФРГ раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым

15.09.2020, 15:08, Новости дня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, предложивший российскому коллеге Сергею Лаврову встречу в Берлине продолжительностью полтора часа, снова потерпел поражение в выстраивании внешнеполитической работы с Москвой, сообщил представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам внешней политики Армин-Паулус Хампель.

Хампель написал в Facebook, что Маас «в тяжелейший кризис германо-российских отношений с момента падения Берлинской стены выделил российскому министру иностранных дел 90 минут для встречи», передает РИА «Новости».

«90 минут! Только полетное время туда и обратно занимает пять часов! Более ясно показать, что нет интереса в содержательном решении, нельзя», – считает он.

Ранее сообщалось, что Лавров не поедет в Берлин на церемонию закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств из-за того, что в ней не будет участвовать его немецкий коллега Хайко Маас, а сама программа существенно урезана.



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