В Белоруссии стартовали совместные с Россией военные учения

15.09.2020, 15:08, Новости дня

Первый этап белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020», направленного на борьбу с терроризмом, стартовало в Белоруссии.

«С 14 сентября на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020». Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ», – информирует Минобороны, передает РИА «Новости».

В Минобороны отмечают, что учения не направлены против третьих стран.

Сообщается, что на первом этапе, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин пообещал ежемесячные совместные военные учения РФ и Белоруссии.