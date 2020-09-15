 

Автобренд HiPhi презентовал одно из самых технологичных авто с «умными дверями»

15.09.2020, 14:53, Разное

Китайский автобренд HiPhi презентовал внедорожник X SUV, который назвали самым технологичным авто современности. Особенностью электрической новинки являются «умные двери», которые открываются с помощью сканера лица.
Поставки HiPhi X SUV запланированы на следующий год. Электрокар станет первой серийной версией и будет представлен в рамках мотор-шоу в Пекине в конце этого месяца. На одной зарядке внедорожник сможет проехать 610 километров, а разогнаться до стандартной сотни за 3,9 секунды. Разработкой проекта руководит Марк Стэнтон, экс-глава отделения компании Jaguar Land Rover.

Электрокар HiPhi X SUV оснастят «умными дверями» без ручек, которые можно открыть с помощью сканера лица. Передние двери будут открываться у внедорожника как и у любого авто, а задние на манер бренда Rolls-Royce, против хода движения. Кроме этого, над головами пассажиров, сидящих сзади, расположатся поднимающиеся створки как «крылья сокола» от компании Tesla.

Все двери в HiPhi X SUV можно открыть тремя методами: смартфоном, ключ-картой или с помощью сканера лица. Разработчики оснастили их специальными ультразвуковыми датчиками, которые помогут обнаружить потенциальные опасности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Мнение: Как Лукашенко может расколоть протест?

23.07 / Мнение: Пять плюсов удалённой работы

16.07 / Признавшийся в аферах с авизо банкир Гришин заговорил об инвестициях в Россию

16.08 / В Челябинске прошла акция в поддержку Хабаровска и Беларуси

12.08 / Скончался один из старейших в мире миллиардеров Самнер Редстоун

20.07 / Народ оказался не тот

16.07 / Эксперт назвал правила покупки качественного подержанного телефона

04.07 / Мнение: Государственная паранойя?

10.09 / Предупредить гестационный диабет можно

02.08 / Названы самые популярные в первом полугодии китайские автомобили у россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска