Автобренд HiPhi презентовал одно из самых технологичных авто с «умными дверями»

15.09.2020, 14:53, Разное

Китайский автобренд HiPhi презентовал внедорожник X SUV, который назвали самым технологичным авто современности. Особенностью электрической новинки являются «умные двери», которые открываются с помощью сканера лица.

Поставки HiPhi X SUV запланированы на следующий год. Электрокар станет первой серийной версией и будет представлен в рамках мотор-шоу в Пекине в конце этого месяца. На одной зарядке внедорожник сможет проехать 610 километров, а разогнаться до стандартной сотни за 3,9 секунды. Разработкой проекта руководит Марк Стэнтон, экс-глава отделения компании Jaguar Land Rover.

Электрокар HiPhi X SUV оснастят «умными дверями» без ручек, которые можно открыть с помощью сканера лица. Передние двери будут открываться у внедорожника как и у любого авто, а задние на манер бренда Rolls-Royce, против хода движения. Кроме этого, над головами пассажиров, сидящих сзади, расположатся поднимающиеся створки как «крылья сокола» от компании Tesla.

Все двери в HiPhi X SUV можно открыть тремя методами: смартфоном, ключ-картой или с помощью сканера лица. Разработчики оснастили их специальными ультразвуковыми датчиками, которые помогут обнаружить потенциальные опасности.