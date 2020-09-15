Светлана Бондарчук поделилась своими секретами красоты и рассказала об уколах ботокса

15.09.2020, 14:53, Разное

Светлана Бондарчук в микроблоге Instagram пообщалась со своими подписчиками и ответила на их вопросы. 51-летняя знаменитость поделилась собственными секретами красоты и откровенно пояснила об уколах ботокса.

По ее словам, она не видит в этом ничего плохого, если только не увлекаться инъекциями. Светлана Бондарчук сама недавно сделала «укол красоты» и очень довольна тем результатом, который получился. Звезде регулярно делают массаж лица, а также она ухаживает за кожей самостоятельно дома. При этом экс-супруга Федора Бондарчука заявила, что, если ей потребуется хирургическое вмешательство, она ляжет под нож хирурга.

Фолловеры часто пишут Светлане Бондарчук о том, что она выглядит намного моложе своих лет. Пока на знаменитость работает генетика и она не ставила нити для поддержания овала лица и не увеличивала губы. Также звезда рассказала, что делает для того, чтобы сохранять стройную фигуру. Светлана Бондарчук устраивает себе разгрузочные дни, проходит детокс и старается питаться правильными продуктами. В конце лета экс-супруга знаменитого режиссера вышла замуж за Сергея Харченко. Дизайнер младше своей избранницы на пять лет.