Гарик Харламов озвучит роль Волка в новом «Ну, погоди!»

15.09.2020, 14:53, Разное

Вскоре на экраны выйдет римейк популярного мультсериала «Ну, погоди!». Роль волка в нем озвучит популярный комик Гарик Харламов.

Очередные приключения знаменитых мультгероев продемонстрируют также новый облик зайца и волка. Для создания новых образов продюсеры «Союзмультфильма» перерисовали их, прибавив им динамичности и яркости. Для озвучки сериала были приглашены звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, голосом главного антагониста «Ну, погоди»» заговорит известный юморист, бывший участник Comedy Club Гарик Харламов.

Как сообщают в руководстве компании-производителя, ребут мультфильма выйдет на экраны уже этой зимой. Всего новые истории противостояния волка и зайца составят 52 серии. Кроме того, «Союзмультфильм» порадует маленьких зрителей новыми персонажами, косулей Улей, ежиком Шу и барсуком Тимом. При этом все зверушки выполнят в технологии 3D-формата.

В современном продолжении не станут повторять истории, известные по мультсериалу времен Советского Союза. Кроме нового прочтения приключений волка и зайца, создатели ленты также учтут требования цензуры. Так, главного хищника в новом «Ну, погоди!» больше нельзя будет увидеть с сигаретой. При этом стоит отметить, что новые визуальные образы героев пользователи соцсетей уже сравнивают с внешностью героев американского мультфильма «Зверополис».