МИД Украины просит Беларусь не оформлять хасидов на выезд в Украину

15.09.2020, 14:50, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно постановлению Кабинета Министров, иностранцам и лицам без гражданства, которые не попадают в категорию исключений, запрещен въезд на территорию Украины.

“С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев МИД Украины обратился к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений”, – говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали туристов и паломников уважать действующие правила пограничного контроля и не допускать осложнения ситуации в пунктах пропуска на государственной границе.

На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска “Новые Яриловичи”, через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на празднование Нового года по еврейскому календарю, с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан.

На место событий приезжал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

“Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы”, – сказано в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

15 сентября в Госпогранслужбе заявили, что ожидают прибытия к границам Украины еще 4 тыс. хасидов.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.