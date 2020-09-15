Рада отменила справки об отсутствии судимости для кандидатов в депутаты

15.09.2020, 14:50, Новости дня

Верховная Рада приняла в целом закон “О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах”, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Законопроект № 3995 поддержали 325 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины такую справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. “Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права”, – отмечается в документе.

Законом изъят пункт 9 ч. 1 ст. 222 Избирательного кодекса, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для кандидатов на местных выборах. Таким образом, для всех кандидатов “устанавливаются одинаковые условия для подтверждения несудимости путем указания об этом сведений в автобиографии”.

Раньше справку о наличии или отсутствии судимости должны были предоставлять кандидаты в депутаты областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также территориальных общин с населением более 10 тыс. человек.