Макгрегор ответил на обвинения в домогательствах и удалил пост

15.09.2020, 14:48, Новости дня

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения в сексуальных домогательствах во время отдыха на Корсике.

«Я так не могу, я просто раздавлен. Вместо того чтобы спасти от самоубийства, ты травишь меня онлайн в ужасный период моей жизни. Я стараюсь оставаться сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и поддерживают. Спасибо за оскорбления, лицемер», – написал боец в Twitter.

Позже ирландец удалил свой ответ на негативную реакцию комментатора.

Tweeted and deleted tweets from Conor McGregor. These are very, very concerning, to say the least.

Regardless of what he’s allegedly recently done, you hope he’s okay and is getting the help he needs. #UFC pic.twitter.com/5tJkO7sBgW

— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) September 14, 2020

Ранее Макгрегора задержали на Корсике за непристойное поведение. Ирландца обвиняют в демонстративном поведении сексуального характера и хулиганстве. Сообщалось, что спортсмен был сильно пьян и показал половой орган замужней девушке.

Позже полиция отпустила бойца без предъявления обвинений, но его могут арестовать повторно после получения результатов тестов на наркотики и алкоголь и изучения видеозаписей.