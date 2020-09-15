Минздрав ФРГ заявил об интересе к российской вакцине от коронавируса

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15.09.2020, 14:48, Новости дня

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Германии хотели бы знать больше о российской вакцине от коронавируса.

«Что касается вопроса о российской вакцине, мы порой хотели бы знать больше, потому что прозрачности все еще недостаточно. Все время происходит обмен на разных уровнях, между институтами, где имеются хорошие традиционные контакты», – передает РИА «Новости» слова Шпана.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» разработал новосибирский научный центр «Вектор». Эти препараты считаются наиболее перспективными среди вакцин от коронавируса российского производства. 



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