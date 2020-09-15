Провал яблочников на выборах Вишневский списал на Навального

15.09.2020, 14:35, Разное

Старый петербургский маразматик Борис Вишневский продолжает истерить из-за убогих результатов своего «Яблока» на прошедших региональных выборах.

Накануне в своих соцсетях депутат поздравил своих однопартийцев с победой 47 яблочников в 12 регионах РФ. На самом деле такой результат можно назвать только сокрушительным провалом. Поэтому дедуля после сомнительных поздравлений тут же скатился в привычную русофобию и принялся критиковать выборы. Его соратники, по версии самого Вишнеского, пролетели на выборах только из-за массы фальсификаций, нарушений и подтасовок.

Естественно, он и представить не может, что либералы так достали россиян своим неадекватным поведением и подобными заявлениями, что итоги ЕДГ оказались вполне закономерными. Нет, у Вишневского в провале партии обязательно виноваты третьи силы. На этот раз он умудрился, кстати, удивить. Если раньше он обвинял по всех неудачах яблочников исключительно действующую власть, то теперь накинулся и на вроде бы союзников из стана навальнистов. В частности, деда просто взбесило «Унылое голосование», прокатившее в Новосибирске представительницу «Яблока» Чубыкину в пользу главы «Гражданского патруля» Антонова. В своём посте он отметил, что УГ Навального – это настоящий позор, а ФБК мухлюет в каждом своём проекте. Навальнисты, мол, пропихнули провластного кандидата, утопив истинных либералов.

На обвинения Вишневского быстро ответил директор ФБК Жданов, назвав в свою очередь позорной позицию всего «Яблока». В результате непродолжительного срача навальнята разругались с яблочниками в хлам и либеральный зоопарк снова раскололся из-за междоусобной грызни, а УГ в итоге прекрасно показал себя как идеальный инструмент для самоубийства либералов. Вообще эта глупость Навального опять не выстрелила в нужном направлении, сработав менее чем на 1%. Зато по либшизе ударила лихо, вывернув наизнанку всё её гнилое нутро.