 

«Смог целый день дышать сам»

15.09.2020, 14:20, Разное

Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после выхода из комы.

Политик Алексей Навальный выложил в свой инстаграм первую фотографию после выхода из комы.

Фото: инстаграм Алексея Навального

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — говорится в посте.

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. Напомним, 20 августа политику стало плохо на борту самолета Томск — Москва, и лайнер совершил посадку в этом городе.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

При этом российские власти отрицают, что Навальный был отравлен. В частности, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на момент вылета из страны в организме политика не было отравляющих веществ, а все запасы «Новичка» в России, согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия, были уничтожены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Попытка убийства» Уже и президент Франции Макрон вынужден резко высказаться об отравлении Навального

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / «Взял козла за рога!»: Евгений Петросян рассказал, как со своей супругой провел отпуск в Сочи

03.07 / Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

01.07 / «Время просто такое…»

31.08 / Змея заползла в рот спящей россиянке

15.09 / Крис Эванс объяснил поклонникам публикацию интимного фото

15.07 / Спасение Цирка в РФ: Росгосцирк готовится к выходу из кризиса

07.09 / Скандалы: Добрались до холодильников

09.08 / Потусторонние силы могут оставлять голосовые сообщения на автоответчике?

11.08 / Ни в какие ворота

10.09 / В Роскосмосе задумались об отправке к Луне биокорабля с животными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска