«Смог целый день дышать сам»

15.09.2020, 14:20, Разное

Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после выхода из комы.

Политик Алексей Навальный выложил в свой инстаграм первую фотографию после выхода из комы.

Фото: инстаграм Алексея Навального

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — говорится в посте.

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. Напомним, 20 августа политику стало плохо на борту самолета Томск — Москва, и лайнер совершил посадку в этом городе.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

При этом российские власти отрицают, что Навальный был отравлен. В частности, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на момент вылета из страны в организме политика не было отравляющих веществ, а все запасы «Новичка» в России, согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия, были уничтожены.

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