 

Диетолог Алексей Ковальков предупредил о вреде творога на ужин

15.09.2020, 14:17, Разное

Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил о вреде творога на ужин. Специалист рекомендует худеющим обращать внимание на инсулиновый индекс продуктов.
По словам специалиста, этот показатель обозначает степень повышения инсулина в крови после употребления определенных продуктов. Высокий ИИ содействует выработке инсулина, препятствующего процессам жиросжигания. Повышение уровня этого гормона может вызывать набор веса, а высокая инсулинорезистентность приводит к развитию диабета. Диетолог подчеркивает, на повышение инсулина влияет не только углеводная еда, содержащая сахар, а и пища с высоким содержанием белка, к примеру, молочная. Обезжиренный творог характеризуется высоким ИИ, в отличие от продукта с нормальной жирностью.

Алексей Ковальков предупреждает, инсулиновый индекс может отличаться в разных источниках, как и отличается выработка инсулина на один и тот же продукт у разных людей, что объясняется особенностями функционирования поджелудочной железы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии

31.07 / Мнение: России пора становиться хранилищем памяти мира?

05.07 / Названы разрушающие зубы вредные привычки

10.08 / Какой Беларусь будет завтра?

13.07 / Мнение: Спасение “малого бизнеса” в США от коронавируса

14.09 / Вы уже в курсе? В соответствии с календарем Майя конец света наступит в 2020 году, а не в 2012-м

04.08 / Обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту: главное

13.09 / Видео, в котором, как сообщается, показан российский пилот на земле Ливии после катапультирования

12.08 / Мнение: Почему беспорядки в Минске – спланированная акция, а не спонтанные действия толпы

24.08 / Борисова показала себя в юности: пухлые щеки и каре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска