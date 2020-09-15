Диетолог Алексей Ковальков предупредил о вреде творога на ужин

15.09.2020, 14:17, Разное

Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил о вреде творога на ужин. Специалист рекомендует худеющим обращать внимание на инсулиновый индекс продуктов.

По словам специалиста, этот показатель обозначает степень повышения инсулина в крови после употребления определенных продуктов. Высокий ИИ содействует выработке инсулина, препятствующего процессам жиросжигания. Повышение уровня этого гормона может вызывать набор веса, а высокая инсулинорезистентность приводит к развитию диабета. Диетолог подчеркивает, на повышение инсулина влияет не только углеводная еда, содержащая сахар, а и пища с высоким содержанием белка, к примеру, молочная. Обезжиренный творог характеризуется высоким ИИ, в отличие от продукта с нормальной жирностью.

Алексей Ковальков предупреждает, инсулиновый индекс может отличаться в разных источниках, как и отличается выработка инсулина на один и тот же продукт у разных людей, что объясняется особенностями функционирования поджелудочной железы.