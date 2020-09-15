 

Гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал о «полезной» еде, поражающей печень

15.09.2020, 14:16, Разное

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал, «полезная еда» может вызвать развитие неалкогольной жировой болезни печени. По словам специалиста, около 37 % россиян страдают от этого хронического поражения органа.
По словам Алексея Буеверова, неалкогольная жировая болезнь печени встречается чаще, чем алкогольное заболевание, и приводит к развитию сахарного диабета, инфаркта и опухолей. Для предупреждения появления болезни гастроэнтеролог рекомендует ограничить употребление животных жиров, сахаров, и пищи, содержащей большое количество фруктозы, например, соков, сладких фруктов и меда. Доктор медицинских наук вспомнил случай из своей практики, когда пациент правильно питался и занимался спортом, но у него развилась неалкогольная жировая болезнь печени. В ходе детального опроса выяснилось, он употреблял большое количество меда, который считал очень полезным. После отказа от этого продукта все изменения в печени миновали.



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