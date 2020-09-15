Названа допустимая суточная доза фруктов

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15.09.2020, 14:16, Разное

Уфимский врач и блогер Регина Доктор пояснила о допустимой норму потребления фруктов в сутки. Также она затронула тему опасности сока.
По словам медика, переизбыток фруктозы может привести к патологии печени. Речь идет о жировом гепатозе, который зачастую начинается в раннем возрасте. В продуктах для малышей, в том числе специальных пюре, где присутствует надпись «без сахара», содержится огромное количество фруктозы. Ситуация осложняется еще и тем, что производителям очень выгодно использовать соответствующее вещество. Фруктоза слаще сахара в несколько раз, поэтому более простым путем удается добиться нужного вкуса.

Опасность большого количества фруктозы связана с тем, что она содержится в продуктах, считающихся полезными. Речь идет о пакетированных соках, сухофруктах, батончиках. В связи с этим данными лакомствами злоупотреблять категорически нельзя. Стакан апельсинового сока по содержанию сахара идентичен такому же количеству «кока-колы». Пить его каждый день – фактор риска. Лучше дать ребенку свежие фрукты или же не более четырех штук сухофруктов.



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