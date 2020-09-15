Алле Пугачевой напомнили о ее выступлении на ЛГБТ-концерте

15.09.2020, 14:16, Разное

Алле Пугачевой напомнили о ее некоторых ее концертах, неоднозначно воспринятых в российском обществе. Так, в 1990-х годах знаменитая певица выступала на одном из ЛГБТ-концертов.

Издание «Лента.ру» вспомнило о том, каким был отечественный шоу-бизнес в 1990-х годах. В документальном сериале, запущенном порталом, авторы картины вспомнили о тех исполнителях и коллективах. Которые занимали в то время музыкальный Олимп в России. Всего в ленте девять серий, в последней из которой содержалась настоящая сенсация. Создатели фильма вспомнили, как Алла Пугачева выступала на концерте, устроенном ЛГБТ.

Это событие произошло в 1999 году, в то время подобные мероприятия в защиту прав сексуальных меньшинств не вызывали яростного сопротивления со стороны общества. Концерт проходил в московском Концертном зале имени Чайковского. Следует отметить, что Примадонну часто называют настоящим борцом за права феминисток, а также других социальных групп. Как объявили перед исполнением песни конферансье концерта, зарубежные вокалисты желали спеть песню именно с Пугачевой. При этом во время трансляции в фильме отрывка, на котором российская звезда поет, ведущий показательно зевает в кадре, показывая, как ему скучно.

Так и в этот раз, Алла Пугачева не просто присоединилась к участникам шоу, но и спела вместе с ними гимн ЛГБТ на английском языке We Shall Overcome. Подпевали артистке четыре десятка американских вокалистов, представителей сексуальных меньшинств, специально прибывших на выступление из Лос-Анджелеса. Также в финале ленты репортеры вспомнили других представителей российского ЛГБТ. Сама народная артистка пока никак не прокомментировала картину «Ленты.ру».