 

Алле Пугачевой напомнили о ее выступлении на ЛГБТ-концерте

15.09.2020, 14:16, Разное

Алле Пугачевой напомнили о ее некоторых ее концертах, неоднозначно воспринятых в российском обществе. Так, в 1990-х годах знаменитая певица выступала на одном из ЛГБТ-концертов.
Издание «Лента.ру» вспомнило о том, каким был отечественный шоу-бизнес в 1990-х годах. В документальном сериале, запущенном порталом, авторы картины вспомнили о тех исполнителях и коллективах. Которые занимали в то время музыкальный Олимп в России. Всего в ленте девять серий, в последней из которой содержалась настоящая сенсация. Создатели фильма вспомнили, как Алла Пугачева выступала на концерте, устроенном ЛГБТ.

Это событие произошло в 1999 году, в то время подобные мероприятия в защиту прав сексуальных меньшинств не вызывали яростного сопротивления со стороны общества. Концерт проходил в московском Концертном зале имени Чайковского. Следует отметить, что Примадонну часто называют настоящим борцом за права феминисток, а также других социальных групп. Как объявили перед исполнением песни конферансье концерта, зарубежные вокалисты желали спеть песню именно с Пугачевой. При этом во время трансляции в фильме отрывка, на котором российская звезда поет, ведущий показательно зевает в кадре, показывая, как ему скучно.

Так и в этот раз, Алла Пугачева не просто присоединилась к участникам шоу, но и спела вместе с ними гимн ЛГБТ на английском языке We Shall Overcome. Подпевали артистке четыре десятка американских вокалистов, представителей сексуальных меньшинств, специально прибывших на выступление из Лос-Анджелеса. Также в финале ленты репортеры вспомнили других представителей российского ЛГБТ. Сама народная артистка пока никак не прокомментировала картину «Ленты.ру».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Мнение: Зачем бизнесмены берут кредиты

15.09 / Burger King выпустит специальное предложение, посвященное расстрелу царской семьи

15.08 / Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

08.09 / Мнение: Уникальные 90-е, или Торжество Зависти

14.09 / Ученые научились управлять сексуальным влечением мужчин

03.09 / Пропавший континент Му – Атлантида Тихого океана?

28.06 / Запад пытается сорвать голосование за поправки к Конституции?

25.07 / Опубликован тизер и первые две минуты фильма “Новые мутанты”

08.08 / Мнение: «Западные партнеры» ломятся к россиянам в постель!

19.08 / Леонардо Ди Каприо проводит время на пляже в Малибу со своей семьей и девушкой Камилой Морроне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска