Ученые выяснили, когда и где впервые одомашнили собаку

15.09.2020, 14:10, Новости дня

Новый факт из доисторического периода сообщили ученые из Университета Сиены, которые проводили раскопки в пещерах на юго-востоке Италии. Оказывается, люди, жившие 20 тысяч лет на территории Апулии, уже имели одомашненных собак.

Сначала раскопали останки собаки, возраст которых составлял 14 тысяч лет, сообщают археологи. Но затем выкопали скелет пса, закопанный 20 тысяч лет назад.

Ранее считалось, что человек приручил собаку на 4 тысячи лет позже. Но археологическая находка отодвинула дату этого важного события. Кстати, по данным современной науки, генетическое разделения собак и волков состоялось примерно 20-30 тысяч лет назад. Не исключено, что в этом процессе главную роль сыграло одомашнивание четвероногих.