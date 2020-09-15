 

Саакашвили назвали «рехнувшимся» за выдвижение матери в депутаты

15.09.2020, 14:08, Новости дня

Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал «рехнувшимся» и «одержимым» экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета реформ на Украине Михаила Саакашвили, который выдвигает свою мать Гиули Аласания в парламент Грузии на выборах 31 октября в западногрузинском городе Зугдиди, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«То он выдвигал жену, то сейчас мать. Он одержимый. Может ему его сторонники объяснят, что нельзя так жонглировать интересами страны», – сказал первый вице-спикер.

По его словам, «сложно сосчитать, сколько раз Саакашвили обещал вернуться в Грузию – воздухом, морем, сушей».

«То экс-президент материт народ Грузии, то говорит, что создал грузинскую нацию и ее культуру. Мания величия у него!», – сказал Георгий Вольский.

Председатель парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Роман Гоциридзе подтвердил, что кандидатура Гиули Аласании «рассматривается в качестве мажоритарного кандидата».

В прошлом году на выборах мэра Зугдиди жена Саакашвили Сандра Руловс проиграла гонку за этот пост.

Самого Саакашвили «националы» выдвинули в премьер-министры, он согласился. В случае, если Саакашвили приедет в Грузию, то сядет в тюрьму, так как заочно осужден за различные преступления на три и 6 лет лишения свободы.

В мае Аласания вернулась в Тбилиси из Киева, где находится ее сын. Она отказывалась проходить обязательный из-за коронавируса карантин, начался скандал в аэропорту, но в итоге ей пришлось пройти процедуру.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / UFC. Дастин Порье выиграл бой против Хукера на турнире в Лас-Вегасе

19.07 / Боевики обстреляли участок разведения в Богдановке – штаб ООС

30.06 / Врачи рассказали, как сделать целлюлит незаметнее

19.07 / КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме. Боевики осуществляют пропуск по спискам

01.07 / Северный флот взял под контроль учения НАТО

21.07 / Впервые за 500 лет дворцовую стражу Тауэра сократят из-за COVID-19

21.07 / Hill – не присоединяясь к лунной миссии NASA, РФ совершает большую ошибку

17.07 / Президент ВЭФ – последствия пандемии сравнимы с Первой мировой войной

09.08 / «Северный поток — 2» стал центром противостояния между США и Германией

25.08 / У дилеров АвтоВАЗа зафиксирован дефицит автомобилей Lada

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска