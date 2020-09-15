Глава ПНС Ливии Саррадж собрался объявить об отставке
15.09.2020, 14:08, Новости дня
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен объявить о своей отставке, сообщают СМИ.
Агентство Bloomberg со ссылкой на информированных чиновников. Они сообщили, что Саррадж якобы обсуждал планы о своей отставке с ливийскими и международными партнерами, передает РИА «Новости».
Источники рассказали, что он якобы объявит о своем решении к концу недели. Отмечается, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.
Напомним, Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
Ранее стало известно, что временное правительство Ливии в Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подало в Палату представителей прошение об отставке.
Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи.
ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.
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