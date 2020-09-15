 

Глава ПНС Ливии Саррадж собрался объявить об отставке

15.09.2020, 14:08, Новости дня

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен объявить о своей отставке, сообщают СМИ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированных чиновников. Они сообщили, что Саррадж якобы обсуждал планы о своей отставке с ливийскими и международными партнерами, передает РИА «Новости».

Источники рассказали, что он якобы объявит о своем решении к концу недели. Отмечается, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.

Напомним, Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.

Ранее стало известно, что временное правительство Ливии в Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подало в Палату представителей прошение об отставке.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи.

ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.



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