 

Лукашенко поручил помочь застрявшим на границе с Украиной хасидам

15.09.2020, 14:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь поломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застрявшим на границе с Украиной.

«Паломники-хасиды со всего мира по традиции направляются в украинский городок Умань для празднования Нового. Праздник святой и важный для верующих. Только вот в этот раз путешественники наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания. Сперва под Пинском наши южные соседи отказались пускать группу на Украину. А этой ночью ситуация накалилась уже под Гомелем, на пункте пропуска Новая Гута. Белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги – заблокировали границу! Таким образом, сотни людей оказались на нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)», – сообщается на белорусском Telegram-канале «Пул Первого».

Уточняется, что пребывание паломников в Белоруссии находится на контроле президента.

«Он поручил оказать всю необходимую помощь. Сегодня Лукашенко доложили и о ситуации на границе», – говорится в сообщении канала.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда. Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Двери храмов распахнулись на Кубани

23.08 / Врио губернатора Иркутской области вышел к протестующим у здания правительства

01.09 / Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион

23.08 / В РФ разработали подводный буксировщик для ускоренного передвижения спецназа

04.09 / “Богохульство!!!”, “Чудо-юдо”, “Страдалица вы наша”. Собчак надела терновый венок

21.08 / Huawei все-таки будет получать обновления для ОС Android

27.07 / В мире зафиксирована вспышка нового опасного коронавируса

01.09 / В Германии призвали расследовать ситуацию с Навальным вместе с Россией

08.08 / Хвоя поможет в лечении от вирусов

07.09 / Эксперты видят в противостоянии Индии и Китая риск непреднамеренной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска