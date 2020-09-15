“Кинотавр-2020”: первый выход в свет Екатерины Варнавы и Александра Молочникова, две премьеры и другие детали четвертого дня фестиваля

15.09.2020, 14:05, Разное

Единожды побывав на “Кинотавре”, многие конкурсанты возвращаются сюда снова и снова. Мы уже писали о таком режиссере – Ксении Зуевой, которая 13 сентября демонстрировала свое кино в Зимнем театре. Вчера же ей на смену пришел Александр Молочников, актер, кино- и театральный режиссер, в 2018 году уже демонстрировавший местной публике свой дебют “Мифы”. Два года спустя Александр приехал в Сочи с уже другим фильмом и в новом статусе: на красной дорожке он позировал не только вместе со съемочной группой картины, но и отдельно появился перед фотографами с актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой. О том, что пару связывает не просто дружба, а нечто большее, говорят уже давно. Екатерина то и дело появлялась в Instagram Александра, а летом, на одном из светских мероприятий, молодые люди также оказались вместе. К тому же, в новой картине Александра “Скажи ей” актриса и телеведущая не снималась – а значит, скорее всего, приехала в Сочи именно поддержать возлюбленного.

Екатерина Варнава (украшения, Mercury) и Александр Молочников

Светлана Ходченкова (украшения, Bulgari, коллекция Serpenti) Светлана Ходченкова (часы Bulgari, Serpenti Seduttori)

Если вы настроены получить удовольствие от просмотра, то имейте в виду, это очень просто, безыскусное кино. Здесь нет так называемых людей с особенностями развития, все очень просто,

– напутствовал первых зрителей Александр со сцены. Его второй фильм “Скажи ей” действительно подчинен одной простой эмоции – рассказать личную историю так, чтобы она оказалась понятной всем и каждому. В случае с режиссером Молочниковым этой историей стала жизнь на две страны – опыт, который ему удалось пережить, еще будучи 10-летним мальчиком. Расставание родителей, переезд с матерью в Америку, отец, оставшийся в Петербурге, – все эти вехи были на жизненном пути самого режиссера, однако, по его словам, от фактов в собственной биографии он лишь отталкивался, дополняя их фантазиями на тему и яркими образами.

Соединенные Штаты в “Скажи ей” временами похожи на вечный парк аттракционов, в котором все улыбаются тебе настолько широко, что кажется, фальшиво, а Питер превращается в город бессонных ночей и ранних рассветов, где все выбирали глагол “пить” еще до знаменитой песни группировки “Ленинград”. Но в картине Молочникова есть не только два этих полюса, между которыми мечется главный герой Саша – взаимоотношениям родителей мальчика (их сыграли Светлана Ходченкова и Артем Быстров) также посвящено немало времени. В этой паре никто не прав и никто не виноват – и каждый страдает по-своему от невозможности принять правильное решение и ответить на вопрос: с кем из них двоих мальчику будет лучше. Пока это решение не принимает сам юный Саша – сыгранный обаятельным 13-летним актером Каем Гетцем.

Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Янина Студилина Катерина Шпица Андрей Мерзликин с супругой Анной Алена Свиридова

Дарья Чаруша Анна Александрова

Последнему расчувствовавшаяся после просмотра публика уже прочит приз за лучшую мужскую роль. Правда, пока не понятно, удастся ли остаться на вручение призов снявшему Кая режиссеру: с 18 сентября в Театре на Малой Бронной начнутся первые показы нового спектакля Александра Молочников “Бульба. Пир”. К слову, в этой постановке Екатерина Варнава уже сыграла – актриса исполнила роль собаки Бульбы и наверняка вновь появится на премьере спектакля под руку с Александром.

Андрей Смирнов с супругой Еленой и Анастасия Пальчикова Команда фильма “Скажи ей”Помимо картины “Скажи ей” в Сочи вчера демонстрировали еще один фильм: на фестивале впервые обратили внимание на якутскую кинематографию, самобытную и уникальную – и отобрали для конкурса картину Дмитрия Давыдова “Пугало”. В центре сюжета – история то ли знахарки, то ли ведьмы в небольшом селе. Соседи ее сторонятся, задирают, а когда и открыто ненавидят, но стоит случиться беде – тут же бегут к ней за помощью: ведь она точно вылечит. Но кто поможет самой юродивой и возьмет грех с ее души? В мистической драме Давыдова очевидное-невероятное становится поводом для рассуждения о человеческой психологии, большом горе и большой же боли. Не картина, а настоящее поэтическое высказывание, в котором удивляется и завораживает актерская работа Валентины Романовой-Чыскыырай.

Надежда Михалкова (украшения, Mercury) Оксана Фандера Дарья Златопольская (украшения, Mercury) Нигина Сайфуллаева Съемочная группа фильма “Пугало” Валентина Романова-Чыскыырай и Дмитрий Давыдов