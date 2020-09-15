“Кинотавр-2020”: Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев на церемонии закрытия конкурса “Кинотавр. Короткий метр”

15.09.2020, 14:05, Разное

В этот раз в связи с эпидемиологической обстановкой вместо традиционной вечеринки на пляже организаторы киносмотра устроили официальную церемонию во все том же Зимнем театре.

31-й фестиваль, 31-я работа – что, кстати, совсем не значит, что в следующий раз их будет 32. Программа была невероятно интересная, с чем я вас поздравляю. А в завершение скажу лишь фразу, которую повторяет президент Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб. Обращаясь к кинематографистам, он пожелал им посмотреть все фильмы, прочитать все книги, объездить весь мир, потом вернуться домой, все это тщательно забыть и стать самим собой. Этого я желаю и вам,

– произнес со сцены напутствие продюсер и президент “Кинотавра” Александр Роднянский.

Александр Роднянский и Резо Гигинеишвили Варвара Шмыкова и Евгений Козлов Александр Цыпкин, Клим Шипенко, Александр Роднянский, Александр Робак и Резо Гигинеишвили

Отборщик конкурса короткого метра, кинокритик Ирина Любарская посоветовала молодым кинематографистам никогда не бояться и не подвергать свое кино самоцензуре. А члены жюри этой программы неоднократно подчеркивали, что каждый из участников в этом году – уже победитель и уже лучший.

Я хорошо знаком с режиссерами Михаилом Местецким и Низиной Сайфуллаевой. Они оба представляли свои короткие и полные метры на “Кинотавре”, и если короткометражки Миши были обласканы призами, то у Нигины этого никогда не было. И при этом оба сейчас – большие режиссеры, одинаково востребованные в профессии,

– резонно заметил член жюри, продюсер Сергей Корнихин. А его коллега по “судейскому” цеху, режиссер Клим Шипенко, и вовсе отметил, что все его фильмы – как малой, так и большой формы – на фестивале хорошо приняты не были, а значит, нынешние конкурсанты уже ушли от него на шаг вперед.

Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская Ситора Алиева Михаил Врубель Члены жюри конкурса короткого метра: Алексей Артамонов, Ирина Горбачева, Сергей Корнихин, Клим Шипенко и Александр Робак

Дошло до того, что “короткометражному” жюри пришлось в итоге напомнить самим себе, что наличие приза или диплома кинофестиваля они тем самым никак не обесценивают – а лишь призывают начавших свою дорогу в кино продолжать ее и дальше, вне зависимости от результатов голосования. И после озвучили имена лауреатов.

Итак, призы конкурса короткого метра “Кинотавра” распределились следующим образом:

Главный приз конкурса “Кинотавр. Короткий метр” – “За мастерское воплощение образного мира простыми средствами” – “Сера”, режиссер Лана Влади)

Лана Влади

Диплом жюри конкурса “Кинотавр. Короткий метр” с формулировкой “За тонкое соединение документального и игрового” – “Открой, это мама”, режиссер Нина Волова

Диплом жюри конкурса “Кинотавр. Короткий метр” с формулировкой “Варя – ты огонь!” – “Варя”, режиссер Ника Горбушина

Приз гильдии киноведов и кинокритиков России “За социальную точность и художественный аскетизм” – “Сера”, режиссер Лана Влади

Диплом гильдии киноведов и кинокритиков России “За артистизм в осмыслении жанра” – “Я люблю Еву”, режиссер Кристина Манжула

Призеры конкурса “Кинотавр. Короткий метр”: Нина Волова, Лана Влади, Кристина Манжула и Ника Горбушина