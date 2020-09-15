 

СМИ: В небе над Ливией российский «Панцирь-С1» уничтожил американский MQ-9 Reaper

15.09.2020, 13:53, Разное

В небе над Ливией был уничтожен американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper. В Африканском командовании ВС США заявили, что дрон был сбит российским ЗРК «Панцирь-С1».
Известно, что инцидент случился еще в ноябре 2019 года в воздушном пространстве, которое контролирует армия Хафтара. В Telegram-канале «Военный обозреватель» есть информация, что в том же году Ливийская Национальная Армия ликвидировала еще один беспилотник НАТО – итальянский MQ-1 Predator. Подобные сообщения появлялись и ранее. Как стало известно из публикации на страницах «АвиаПро», хафтаровцы ликвидировали вражеские летательные аппараты после того, как те покинули зону, о которой была достигнута договоренность между ЛНА и США. Якобы сей факт и спровоцировал открытие огня.

По неподтвержденным сведениям, средства ПВО были поставлены армии Хафтара из ОАЭ.



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