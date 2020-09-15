Британские ученые нашли способ предотвращения укачивания

15.09.2020, 13:53, Разное

Ученые из Уорикского университета придумали, как укрепить организм перед будущей поездкой. Предотвратить укачивание можно с помощью простых игр и упражнений для тренировки зрительно-пространственного восприятия.

Ученые отмечают, примерно каждый третий человек на Земле сталкивается с укачиванием в транспорте, от чего избавляется, привыкнув к качке, или с помощью специальных лекарственных средств. Британские специалисты провели эксперимент, участие в котором приняли 42 добровольца. Исследователи замерили, насколько их укачивает при поездке в машине или симуляторе вождения. Позже все участники на протяжении двух недель ежедневно по 15 минут выполняли определенные визуально-пространственные задачи, включающие в себя складывание бумаги и тест на мысленное вращение серии фигур. Через 14 дней исследователи обнаружили улучшение зрительно-пространственных навыков у добровольцев на 40%. При этом их стало меньше на 51% укачивать на симуляторе вождения, и на 58 % – во время езды в автомобиле.

Основываясь на такие результаты, исследователи планируют разработать специальное приложение для тренировок, позволяющее предотвратить укачивание перед поездкой.