 

В Сети раскрыли дизайн смартфона OnePlus 8T на рендерах: Понравиться не всем

15.09.2020, 13:53, Разное

Новый смартфон готовит к выведению на рынок компания OnePlus, 8T уже появился на качественных рендерах в Сети, демонстрирующих дизайн аппарата. Он может понравиться не всем покупателям и в ряде элементов напоминает Nord и Samsung Galaxy S20.
Смартфоны OnePlus давно зарекомендовали себя, как качественные и технологичные аппараты, соответствующие самым высоким требованиям рынка. Кроме того, поклонники продукции китайского бренда отмечают оригинальный и стильный внешний вид устройств. Однако, как оказалось, новый «умный смартфон» данной корпорации вряд ли сможет поразить пользователей оригинальным дизайном. Как показывают рендерные изображения, появившиеся в интернете, OnePlus 8T получил привычные дизайнерские решения. Традиционный облик аппаратов включает в прямоугольный модуль для квадрокамеры и 32-мегапиксельный селфи-объектив в отверстии вверху экрана слева.

Кроме того, эксперты рынка мобильных технологий отмечают сходство девайса со среднеценовой моделью Nord от этого же бренда. В OnePlus 8T не будет закругленных краев 6,55-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+. Зато его края будут максимально тонкими, а показатель частоты обновления изображений составляет 120 герц. Также специалисты рынка находят новинку похожей на Galaxy S20 от Samsung. У обеих моделей похожие блоки камер, в OnePlus 8T датчики основной камеры равны 48, 16, 5 и 2 мегапикселям.

Что же до остальных характеристик, то быстродействие и мощность аппарату обеспечит однокристальная система Snapdragon 865, дополненная 8- или 12-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для разного рода контента производитель предусмотрел 256 гигабайт внутренней памяти. Также ожидается наличие технологии как проводной, так и беспроводной зарядки, аккумуляторная батарея при этом получит вместительность в 4,5 тысячи мАч. В аппарате уже будет установлена актуальная операционная система Android 11,работающей с оболочкой OxygenOS. Официальная презентация новинки запланирована китайской корпорацией на последнее числа сентября.



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