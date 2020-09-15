 

Помпео выразил оптимизм по поводу вывода войск из Афганистана к весне 2021 года

15.09.2020, 13:49, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские военные находятся на пути к полному выводу войск из Афганистана к весне 2021 года.

«Думаю, что мы вышли на путь, ведущий к этому», – заявил он Breitbart News.

В то же время Помпео отметил, что Талибан должен продемонстрировать четкий разрыв с иностранными террористическими группировками, такими как «Аль-Кайда», поддерживать серьезный диалог с правительством Афганистана и сделать все, чтобы внешние субъекты не вредили процессу переговоров.

«Таковы условия, мы будем оценивать их выполнение, – сказал Помпео. – Если соблюдение будет достаточным, то президент примет решение о снижении численности американского контингента до нуля».

На минувших выходных Помпео встречался с представителями обеих сторон, а также лидерами Катара в Дохе в начале переговоров между Талибаном и правительством Афганистана.



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