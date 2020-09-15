 

Филиппины отдали предпочтение российской вакцине от коронавируса

15.09.2020, 13:43, Разное

Закупкам будет предшествовать тендер. “Мы отдадим предпочтение России и Китаю при условии, что их вакцины так же хороши, как и другие на рынке”, – цитирует главу государства Reuters.

Помимо России и Китая, правительство республики вело переговоры с американскими производителями Pfizer Inc и Moderna Inc, а также с британским биотехнологическим гигантом CSL Ltd.

Однако Запад, по словам Дутерте, заинтересован только в деньгах. “Одно неверно в западных странах – это прибыль, прибыль, прибыль”, – возмутился президент Филиппин.

Сотрудничать с западными компаниями, требующими предоплату за вакцину, Дутерте отказался. “Им нужен аванс наличными, прежде чем они доставят вакцину. Если это так, то мы все умрем”, – подчеркнул он.

Напомним, что на днях пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Рок заявил, что в октябре страна начнет клинические испытания российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Если все пройдет успешно, то страна зарегистрирует препарат в апреле 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” прошла государственную регистрацию в середине августа. Сейчас препарат проходит пострегистрационные исследования. Интерес к его закупке выразили несколько десятков стран.



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