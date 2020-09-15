 

Почему Лукашенко держит в секрете имя преемника? Ответ политолога

15.09.2020, 13:43, Разное

Эксперт Владимир Евсеев рассказал, что для России сейчас важно обеспечить мирную передачу власти в республике. Александр Лукашенко уйдет в отставку после того, как в Белоруссии произойдет реформа основного закона – Конституции.

По мнению политолога, президенты уже определились с фигурой преемника. Имя следующего лидера республики пока держится в секрете, чтобы раньше времени не настроить против него граждан и представителей западных стран.

Отметим, что разговор политиков продлился два часа. Путин пообещал Лукашенко выдать кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть суммы пойдет на рефинансирование прежних долгов, другая часть – новые средства.

Также президент России признал Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Путин поддержал решение коллеги внести изменения в Конституцию и добавил, что никто не должен вмешиваться в ситуацию в стране.

Ранее Европейский союз назвал выборы президента в республике несправедливыми и нечестными. Лидеры западных стран отказались назвать Александра Лукашенко легитимным главой государства, и предупредили о санкциях.

Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил США и ряд европейских стран в причастности к беспорядкам в Белоруссии. Политик пригрозил жестким ответом на агрессию со стороны других государств.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В Японии создадут «вдыхаемую» вакцину от коронавируса

29.03 / Мнение: Ненужные женщины

26.06 / Личное: Чо позырить?

21.08 / Позывной «Зульфикар»

30.07 / Глава Роспотребнадзора рассказала о способе уничтожить коронавирус за 30 секунд

10.08 / Личное: Как есть

27.08 / 77-летний россиянин зарезал спящую жену в приступе белой горячки

12.08 / Врач рассказала о воздействии коронавируса на мозг

10.07 / Лукашенко, пистолет и лопата

18.07 / Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска