В Подмосковье самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли

15.09.2020, 13:23, Разное

В подмосковной деревне Шевлино Солнечногорского района совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был вынужден приземлиться, поскольку его воздушное судно обстреляли с земли.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам летчика, он находился на высоте около ста метров, когда услышал стрельбу и увидел мужчину с оружием в руках. Вскоре он почувствовал несколько ударов по фюзеляжу и решил экстренно приземлиться. Личность стрелка уже установили, полиция выясняет его мотивы, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.