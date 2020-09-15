 

Участник шоу “Танцы со звездами” Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес

15.09.2020, 12:15, Новости дня

Судья проекта “Танцы со звездами” на “1+1” Екатерина Кухар 13 сентября во время третьего прямого эфира заявила, что танец ча-ча-ча в исполнении участника шоу футболиста Сергея Мельника напоминает ей десерт в эру коронавируса. Запись выступления Мельника обнародована на YouTube-канале проекта.

“Вы как красивый десерт в эру коронавируса – без запаха, без вкуса. У меня все”, – сообщила ему Кухар.

Мельник отреагировал на критику судьи, напомнив о том, что он футболист.

“Посмотрел бы я, как вы, Катя, играли бы в футбол”, – заявил Мельник.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис. 

Мельник выступает на паркете в паре с танцовщицей Аделиной Дели. Судьи по итогам третьего эфира поставили паре 30 баллов из 40 возможных. При этом Кухар оценила танец Мельника и Дели на 7 баллов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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