В Беларусь на учения прибыли российские десантники

15.09.2020, 12:15, Новости дня

Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в тактических учениях “Славянское братство”. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба минобороны Беларуси.

По данным белорусского ведомства, прибывшие из РФ подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ завершили передислокацию на полигон Брестский.

От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

Всего будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

В ходе учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

В минобороны Беларуси отметили, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся в РФ.

По данным минобороны РФ, в учениях, которые пройдут в Западной Беларуси, Россию будут представлять 300 военнослужащих.

Сроки проведения учений – 14–25 сентября.

9 сентября стало известно, что совместные российско-белорусско-сербские антитеррористические учения под таким же названием, “Славянское братство”, которые были запланированы на 10–15 сентября, не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.