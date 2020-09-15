Рогозин рассказал о планах отправки российской миссии на Венеру

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15.09.2020, 13:08, Новости дня

Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии «Венера-Д» отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем , что Венера – это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности РФ на период 2021-2030 годов», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он также назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии зарубежными учеными на планете биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни.

«Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие) еще не является прямым доказательством. Тем не менее, я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», – сказал Рогозин.

Напомним, в понедельни сообщалось. что российско-американский зонд «Венера-Д» будет искать жизнь в атмосфере Венеры в связи с заявлением западных ученых об обнаружении там признака обитаемости планеты.



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