Burger King выпустит специальное предложение, посвященное расстрелу царской семьи

15.09.2020, 12:29, Разное

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King совместно с историческим обществом «Двуглавый Орел» выпустит серию блюд, посвященное расстрелу семьи Романовых в 1918 году. Акция будет действовать только в Екатеринбурге и Свердловской области.

«Burger King предлагает всем гостям почтить память невинно убиенных членов царской семьи в скромной атмосфере наших ресторанов. Мы предлагаем вашему вниманию бургер «Николай» с бужениной, сэндвичи «Ольга», «Мария» и «Александра» с французской булкой, детские наборы «Алексей» и «Анастасия» для самых маленьких. Многодетным семьям и клиентам, пришедших с крестных ходов доступна отдельная скидка», — говорится в пресс-релизе компании.

Как отмечают авторы идеи, если акция будет успешной, срок действия могут продлить или распространить специальные блюда на другие регионы.

Свердловские коммунисты уже высказались негативно об инициативе американской компании.

«Снова мы наблюдаем как монархисты спелись с буржуазными монополиями», — отметил секретарь Свердловского отделения КПРФ Юрий Ленский. – «Мы бессчетное количество раз обращались со встречным предложением к сети Burger King совместно отметить годовщину Октябрьской революции, юбилей Ленина, но каждый раз получали отписки, мол, обращайтесь в KFC. К тому же снова ворошат уже забытую, но спорную тему в отечественной истории».

Свердловские коммунисты уже призывают к бойкоту фастфуда и готовятся к одиночным пикетам у ресторанов.