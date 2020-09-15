В предсказаниях Нострадамуса говорится о возрождении СССР в 2020 году?

15.09.2020, 12:58, Разное

Исследователь расшифровал предсказание Мишеля Нострадамуса, которое кажется просто невероятным. Астролог Дмитрий Зима, являющийся автором книги «Расшифрованный Нострадамус», представил свое толкование известного французского прорицателя на 2020 год.

Зима считает, что среди предсказаний Нострадамуса есть строчки, в которых говорится об объединении республик, входящих ранее в СССР. Данный процесс должен начаться уже в 2020 году.

В 2020 году возродится СССР

По словам исследователя, в 2020 году человечество ждет начало «нового Золотого века», во время которого будут стерты границы между государствами. Однако перед этим бывшие союзные республики снова объединятся.

Может речь идет о Союзном государстве Россия-Белоруссия?

В отношении Китая астролог тоже сделал предсказание, согласно которому роль этого государства в грядущих событиях будет не столь велика, несмотря на его растущую финансовую и политическую мощь.

Конфликт между Россией и Великобританией?

Согласно трактовке Зимы, в предсказаниях Нострадамуса есть четкое указание на растущий конфликт между англосаксами и русскими. В конечном счете, данное противостояние определит будущее всего человечества. Причем роль Европы в данном конфликте настолько мала, что повлиять на него никак не сможет. Получается, 2020 год определит будущее всего мира.

Некоторые исследователи считают, что конфликт России с Великобританией уже ощущается на дипломатической арене. Только лишь затянувшийся процесс выхода страны из ЕС не дает разгореться этому конфликту еще больше.

Дмитрий Зима также считает, что предсказания нужны для того, чтобы помочь людям избежать негативного развития событий, и, в конечном счете, никогда не исполнились.

Считается, что предсказания Нострадамуса даны до 3797 года. Сейчас о них вспоминают, пытаются толковать катрены, ведут споры. Но наличие дара провидца Мишель де Нотрдам подтверждал не один раз.

Примеры:

1. В 1545 году у героя повествования состоялась встреча с неким бедным монахом. Нострадамус был известным врачом и ученым, а монах, по сути, никем. Но Мишель упал на колени, попросил у встречного благословения, назвал монаха Святым отцом. Оказалось, что бедный францисканец – будущий Римский Папа.

2. Генриху II Нострадамус предсказал смерть от двух ран, нанесенных «молодым львом». При этом он говорил что-то о правлении одноглазого короля. Действительно, граф Монтгомери нанес Генриху на рыцарском турнире две раны обломком копья. Так получилось: соперники на лошадях разворачивались слишком близко друг от друга. У Монтгомери уже было сломано копье, и он угодил этим обломком в прорезь на шлеме Генриха. Был поврежден глаз и мозг, горло. Генрих умер не сразу. Он формально продолжал какое-то время править, и был уже с одним глазом. Пророчество сбылось.

3. Екатерине Медичи Нострадамус предсказал, что смерть её как-то будет связана со словом Сен-Жермен. Королева старалась держаться подальше от мест, где встречалось это наименование, но умерла на руках священника с такой фамилией.

4. Предсказал Нострадамус и свою кончину. Он отметил, что его найдут дома у письменного стола. Так и вышло. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. В последние годы жизни Мишель де Нотрдам много времени проводил именно за письменным столом.