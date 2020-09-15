Переживающий из-за смерти Легкоступовой яхтсмен Фирсов снова пьянствует

15.09.2020, 12:53, Разное

Яхтсмен Юрий Фирсов вновь сорвался и ушел в глубокий запой. Близкие друзья вдовца утверждают, что он не может забыть о 54-летней Валентине Легкоступовой, поэтому пристрастился к алкоголю.

После смерти певицы, умершей при странных обстоятельствах, исполнительница упала и ударилась головой, шквал критики обрушился на ее третьего супруга. Яхтсмена родственники Валентины Легкоступовой сочли виновным в ее кончине. От него отвернулись друзья, яхтсмен потерял карьеру и уважение.

Сейчас Юрий Фирсов только и говорит об исполнительнице хита «Ягода-малина». Кроме того, яхтсмен все финансы потратил на супругу, поэтому дальше не знает, как жить, хотя на алкоголь он деньги находит. Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Она поступила в больницу с черепно-мозговой травмой, но врачам не удалось ее спасти.