Опубликовано первое фото Навального после выхода из комы

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15.09.2020, 12:48, Новости дня

Блогер Алексей Навальный опубликовал свою первую фотографию после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite. По его словам, он уже может самостоятельно дышать.

На своей странице в Instagram Навальный опубликовал фото из больничной палаты, где он находится в окружении своей семьи.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось», – написал он.

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Привет, это Навальный. Скучаю по вам . Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 15 Сен 2020 в 2:38 PDT

Ранее в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа по инциденту с блогером.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает РФ материалы по делу Навального.



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