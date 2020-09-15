Глава судейского комитета РФС назвал условия проверки арбитров на полиграфе

15.09.2020, 12:48, Новости дня

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не имеют права просить судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отправить того или иного арбитра на проверку на полиграфе, для этого необходимо выполнение ряда условий, сообщил глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Ранее во вторник Хачатурянц сообщил о том, что 17 сентября состоится встреча между ним и представителями руководства клубов РПЛ. В сезоне-2020/21 представители «Уфы», тульского «Арсенала» и московского «Динамо» обращались с просьбой проверить судей, которые работали на матчах их команд, на полиграфе. Такая проверка с начала чемпионата прошла один раз, это случилось после матча первого тура, в котором «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2).

«Процедура [отправки судей для проверки на полиграфе] будет доведена до клубов. Во-первых, никто из клубов не имеет права просить отправить того или иного судью на полиграф, их просьбы никогда не будут выполняться. Во-вторых, решение о проверке принимается мной лично как руководителем судейского комитета. Но оно принимается при выполнении ряда условий», – передает ТАСС слова Хачатурянца.

«Первое – решение экспертно-судейской комиссии о грубых и односторонних нарушениях со стороны судьи в том или ином матче. Второе – статистика допущенных судьей нарушений в отношении какой-либо из команд, начиная с того момента, как я приступил к руководству судейским комитетом. Третье – другие источники достоверной информации, которые сообщили о том или ином нарушении. При соблюдении трех этих условий я принимаю решение об отправке судьи на полиграф», – добавил глава судейского комитета РФС.

В текущем сезоне проверку на полиграфе уже проходили два арбитра: Василий Казарцев и Алексей Еськов. 9 августа судьи обслуживали матч «Спартак» (Москва) – «Сочи», который завершился со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти.