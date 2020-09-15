Предварительное заявление по итогам общественного наблюдения в триединый день голосования

15.09.2020, 12:49, Разное

Прошедшие в единый день голосования 2020 года выборы стали генеральной репетицией перед федеральной кампанией по выборам депутатов Государственной думы России, которая предстоит в следующем году, и, по сути, «последним аккордом» действующего состава ЦИК России и ее председателя, чей срок полномочий истекает в марте следующего года. Эти выборы показали две тенденции, которые входят в серьезный конфликт друг с другом.

С одной стороны, становится все более очевидным изменение электоральных предпочтений граждан: на выборах в региональные и местные представительные органы, там, где была такая возможность, довольно большое число избирателей проголосовали либо за «новые лица», либо за кандидатов и партии, ранее не пользовавшиеся столь ощутимой поддержкой.

С другой стороны, в этой ситуации нынешние администраторы выборов предпринимают все больше усилий для удержания власти: «отфильтровывают» на стадии регистрации даже считавшихся ранее «системными» политиков; создают собственные имитационные структуры, призванные подменить как гражданское общество, так и некоторых политических игроков; стимулируют силовой прессинг кандидатов и гражданских активистов; вводят и расширяют применение непрозрачных и неконтролируемых процедур; осложняют доступ к итогам голосования и идут на прямые и массовые фальсификации.

По итогам мониторинга хода избирательной кампании, дней голосования и в преддверии выборов в Государственную думу движение «Голос» пришло к следующим выводам:

1. Выборы в единый день голосования 2020 года прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет. Фактически стал очевиден отказ организаторов выборов и законодателей от попыток повысить уровень доверия к избирательной системе в целом и процедурам и результатам голосования в частности. Последние изменения федерального законодательства в основном направлены на ограничение избирательных прав граждан и снижение возможности общественного контроля на выборах. В частности, были еще больше ужесточены правила по сбору подписей, продолжилось наступление на права наблюдателей. Не произошло изменений в части облегчения «муниципального фильтра». Уровень отсева кандидатов наглядно показывает чрезвычайную сложность зарегистрироваться не согласованным с властью политикам.

2. Накануне прошедших выборов в законодательство были внесены дополнительные ограничения пассивного избирательного права, включившие еще полсотни статей Уголовного кодекса в основания для невозможности баллотироваться. Движение «Голос» опасается, что в ближайшие месяцы это может привести к росту числа сфабрикованных и возбужденных уголовных дел в отношении потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы.

3. Наступление на избирательные права граждан при росте запроса на участие в принятии решений, появлении новых политических лидеров разного уровня и обострении противоречий между «старыми игроками» ведет к усилению репрессивной составляющей политики. Уже второй год продолжается заметный рост агрессии внутри избирательных комиссий, в отношении кандидатов, членов их штабов и наблюдателей, которые регулярно оказываются под административным, а порой и силовым давлением, сталкиваются с откровенным насилием. В дни голосования и при подсчете голосов такие факты агрессии были зафиксированы непосредственно в помещениях для голосования, где общественные контролеры столкнулись даже с рукоприкладством со стороны организаторов выборов.

4. Часто такая агрессия проявлялась в связи с досрочным и надомным голосованием, дающим большие возможности для фальсификаций. Наблюдатели фиксировали незаконное вскрытие сейф-пакетов с бюллетенями, уже имеющими отметки избирателей, выдачу бюллетеней избирателям без проставления ими подписи, выдачу бюллетеней за других лиц, голосование под принуждением и вбросы бюллетеней.

5. Дни голосования в некоторых регионах прошли в условиях повышенного противодействия работе наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса и представителей СМИ, пытавшихся наблюдать за соблюдением процедур и прав избирателей при голосовании и подсчете голосов. Особенно часто проблемы возникали в связи с попытками проконтролировать досрочное и досрочно-выездное голосование, которые в этот раз оказали решающее влияние на итоги выборов. На большинстве крупных выборов доля избирателей, проголосовавших досрочно, превысила показатели «основного» дня голосования.

При этом на горячую линию и «Карту нарушений» «Голоса» в течении голосования и при подсчете голосов поступали сообщения о принуждении избирателей, нарушении свободы волеизъявления, а также о грубых нарушениях — вбросах, подкупе, многократном голосовании, голосовании за других лиц.

6. Особо отметим, что введенные новые формы голосования (интернет-голосование, многодневное досрочное голосование и досрочно-надомное голосование) не соответствуют не только международным, но и российским конституционным стандартам, установленным по отношению к организации избирательного процесса. Как указал Конституционный Суд в Определении от 25.06.2019 № 1575-О, законодатель при осуществлении своих полномочий по регулированию избирательных прав и порядка проведения выборов «должен проявлять необходимую заботу о том, чтобы вводимые им избирательные процедуры были честными и прозрачными, предотвращали возможность фальсификации итогов избирательного процесса, способствовали объективному и достоверному отражению действительных результатов электорального волеизъявления граждан. В противном случае избирательное законодательство не будет отвечать конституционной природе выборов, подразумевающей, что в основе формирования органов публичной власти, призванных обеспечивать представительство и выражение интересов граждан, должно лежать справедливое выявление подлинного волеизъявления избирателей».

7. Поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий можно охарактеризовать как «правовые произвол и нигилизм». В движении «Голос» такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правовыми нормами, в том числе — правами наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних четырех лет. Председатели и секретари избирательных комиссий просто отказываются принимать жалобы, знакомить с документами (например, списками избирателей), предоставлять копии актов о прошедшем досрочном голосовании. Избирательные комиссии в нарушение федерального законодательства искусственно затягивали рассмотрение жалоб и обращений. Это не позволяло своевременно остановить либо предотвратить нарушения, а порой создавало условия для того, чтобы комиссия успевала «правильно замести следы».

8. В отношении независимых наблюдателей развернута массированная кампания лжи и клеветы, включающая в себя обвинение в преднамеренной дискредитации института выборов. Кампания ведется с целью подорвать доверие к обнаруженным нарушениям на выборах и приводит к нагнетанию вражды в обществе, разделению его на «своих» и «чужих», созданию образа «врагов народа».

9. В этом смысле нынешний состав ЦИК России, чьи полномочия заканчиваются весной следующего года, и для которого эти выборы должны стать последними, вернулся в своем отношении к наблюдателям и участникам выборов к подходам «чуровских» времен. Позитивные изменения, которые в первые три с половиной года функционирования с большим трудом достигались этим составом Центризбиркома и прежде всего усилиями председателя ЦИК Эллы Памфиловой, оказались практически полностью разрушены за последний год. Встав на путь потакания «административному ресурсу», исповедуя откровенно неравный, предвзятый подход к кандидатам, разрушив исполнительскую и правовую дисциплину нижестоящих комиссий в течение прошедшего лета, продвигая максимально непрозрачные, легко поддающиеся фальсификациям формы голосования, дискредитируя наблюдателей, нынешний состав ЦИК России создал основания для полномасштабного кризиса избирательной и политической системы. Причем разбираться с этим придется уже новому составу Центризбиркома, как это было и пять лет назад.

10. В этот раз были предприняты экстраординарные меры, направленные на снижение возможности формирования избирателями свободной воли в ходе содержательной публичной дискуссии. К традиционным инструментам государственной пропаганды и манипулирования общественным мнением добавились ограничения свободы собраний, которые прикрывались заботой об эпидемиологической безопасности. Запрет на проведение митингов, пикетов и встреч с избирателями на открытом воздухе, в ситуации, когда открыты для посещения торговые центры, кинотеатры, музеи, бары и рестораны, выглядит необоснованным и политически мотивированным. Тем более, когда такие запреты не распространяются на кандидатов, поддержанных властью. Фактически, граждане оказались искусственно лишены базовой политической свободы, которая входит в систему демократических институтов, способствующих выявлению и формированию воли.

11. Стоит отдельно отметить, что квазинаблюдатели от общественных палат, в своем большинстве, не выполняли предписанной общественному наблюдению конституционно-значимой роли и публично значимых функций – контроля за соблюдением законодательных требований, предъявляемых к проведению выборов, включая процедуры подсчета голосов, о чем говорил Конституционный суд в Определении от 7.07.2016 года №1422-О. В течении трех дней голосования, имитируя наблюдение, квазинаблюдатели от общественных палат систематически не замечали явные нарушения избирательного законодательства и процедур, занимались на участках личными делами, многие из них покинули помещения для голосования в момент начала подсчета голосов. А в тех редких случаях, когда некоторые из них все-таки обращали внимание на нарушения, их просили сложить полномочия. Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, заявила, что их наблюдатели зафиксировали только 11 (одиннадцать) нарушений. При том, что, якобы, на участки вышло порядка 44 тыс. человек.

Движение «Голос» считает, что необходимо законодательно возвращать право свободного независимого общественного наблюдения, с возможностью инициативного направления наблюдателей на участки любыми общественными объединениями, а также группами граждан по месту жительства.

12. Стремительное введение «дополнительных форм» голосования, нарушающее принцип законодательной стабильности, далеко не всегда было подкреплено достаточным обучением членов избирательных комиссий. Это привело к большому количеству ошибок в их работе, созданию в комиссиях атмосферы хаоса, паники и, как следствие — правовому произволу. К сожалению, эта тенденция, заложенная на федеральном уровне еще в период проведения общероссийского голосования по изменению Конституции, привела к тому, что в комиссиях массово нарушались процедуры голосования и подсчета голосов. Между тем, как отметил Конституционный Суд в своем Определении от 25.06.2019 № 1575-О, только последовательное исполнение установленных законом требований к избирательным процедурам не оставляет места для неточного подсчета голосов избирателей и некорректного их отражения в протоколе об итогах голосования.

13. ЦИК России на довыборах депутатов Государственной Думы в Курской и Ярославской областях использовал новую непрозрачную систему дистанционного электронного голосования с перспективой ее полномасштабного применения на последующих выборах. В условиях отсутствия должных инструментов контроля за системой и наличия уязвимостей, ее дальнейшее использование сопряжено с критическими рисками сбоев и вмешательства, о которых общество может даже и не узнать.

Итоги выборов во многих городах и регионах показывают вновь возросшее значение реального наблюдения в дни голосования. Именно оно защищает шансы избирателей повлиять на итоговое распределение мест в представительных органах. Это особенно важно в преддверие грядущих федеральных выборов, на которых увеличится разнообразие кандидатов. У избирателей появится реальный шанс повлиять на расклад политических сил на федеральном уровне. Однако этот шанс будет зависеть от того, насколько общество сможет проконтролировать голосование в каждой избирательной комиссии.

Общая статистика

Движение «Голос» в течение кампании по выборам в единый день голосования 13 сентября 2020 года проводило общественное наблюдение. Наблюдатели движения вели долгосрочное и краткосрочное наблюдение на всех этапах избирательной кампании.

Под наблюдение, в первую очередь, попали прямые выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 18 регионах; выборы депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах Российской Федерации; муниципальные выборы в 22 региональных центрах. Долгосрочное наблюдение проводилось в 26 регионах. В день голосования краткосрочное наблюдение проводилось в 38 регионах.

Региональные отделения движения «Голос» было обучили и подготовили 3 тыс. наблюдателей для наблюдения за выборами единого дня голосования 13 сентября 2020 г. В гражданском наблюдении принимали участие 1,5 тыс. наблюдателей.

Мониторинг избирательной кампании проводился, традиционно, на предмет соответствия стандартам свободных выборов и принципам равенства. Анализ основан на данных, получаемых из регионов, от участников и организаторов выборов, наблюдателей и избирателей, по разным каналам, включая, горячую линию 8 800 333-33-50, «Карту нарушений», СМИ, интернет. Также работали специальные информационные сервисы «Голоса» СМС-Штаб и СМС-ЦИК.

На горячую линию движения «Голос» за время кампании было принято 1482 звонка, из них 793 звонка поступило за период с вечера 12 сентября по московскому времени (в т.ч. 185 обращений, которые потребовали консультаций квалифицированных юристов). Общее время разговора за всю кампанию составило 4 дня 9 часов 25 минут.

На «Карту нарушений» в день голосования и при подсчете голосов поступило 605 сообщений о возможных нарушениях из 51 региона страны. За время кампании поступило 1699 сообщений из 59 регионов. В 474 случаях сообщается, что о нарушении поданы официальные жалобы, в 66 сообщениях говорится о получении официальной реакции.

Пятерка регионов-лидеров по числу сообщений о возможных нарушениях на «Карту нарушений» в день голосования 13 сентября и при подсчете голосов:

Краснодарский край — 117

Челябинская область — 47

Татарстан — 44

Нижегородская область — 36

Самарская область и г. Москва — по 34

Распределение лидерства по сообщениям на карту нарушений в целом за период кампании выглядит в данный момент следующим образом:

Краснодарский край — 284

Челябинская область — 118

Самарская область — 114

Ивановская область — 105

Орловская область — 91

Среди сообщений о нарушениях до дней голосования, лидерами стали сообщения о:

Злоупотребления «административным ресурсом» — 187

Нарушения при досрочном голосовании — 176

Нарушение правил печатной и наружной агитации — 123

Давление, принуждение и подкуп избирателей — 118

Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ — 114

Лидирующими темами сообщений в дни голосования 11—13 сентября стали:

Нарушение прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ: ограничение перемещения, запрет фотосъемки и пр. — 293

Нарушения при досрочным голосовании — 292

Принуждение и подкуп избирателей — 139

Нарушения при голосовании «на дому» — 113

Злоупотребления «административным ресурсом» — 105

Различные виды искажения результатов: вброс, голосование за других лиц, незаконное включение в список избирателей и пр. — 88

Стоит отметить, что эта статистика не всегда отражает полную картину действительного уровня нарушений и фальсификаций в регионе, поскольку она формируется наблюдателями и гражданами методом краудсорсинга. Приведенные цифры — скорее показатель общественной активности и формирующейся в регионах нетерпимости к нарушениям избирательных прав, а также индикатор оперативной коммуникации наблюдателей с системой избиркомов. Мы благодарим избирательные комиссии и правоохранительные органы, которые оперативно и конструктивно реагируют на сообщения с «Карты нарушений», принимают меры по нормализации избирательного процесса, выявляют и наказывают реальных нарушителей и фальсификаторов, а иногда выступают и в защиту обратившихся с информацией о нарушениях. Мы осуждаем тех, кто в целях дискредитации этого ресурса, пытается добиться публикации на ресурсе заведомо ложной информации, а также призывает игнорировать сообщения граждан России, опубликованные на «Карте нарушений».