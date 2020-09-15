Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения представлен официально

15.09.2020, 12:35, Новости дня

Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Tucson, который радикально отличается от предшественника.

В свою очередь, передняя часть кузова максимально модернизирована и имеет новую форму. Острые поверхности и угловатые колесные арки придают кроссоверу более агрессивный вид. Также прослеживается применение новой решетки радиатора, диффузора, а также бамперов.

Под капотом новой модели Tucson установлен 2,5-литровый бензиновый мотор на 187 л.с. мощности. Также покупатели смогут выбрать гибридную версию с 1,6-литровым агрегатом на 227 л.с. мощности. Продажи новинки Tucson начнутся на внутреннем рынке стартуют в текущем месяце, однако позже кроссовер появится в США.