Гарик Харламов получил главную роль волка в новом “Ну, погоди!”

15.09.2020, 12:23, Разное

Знаменитый комик и актер Гарик Харламов озвучит волка в новой интерпретации культового мультфильма “Ну, погоди!”. Артист признался, что для него это станет интересной задачей.

Харламов отметил, что в “Ну, погоди!” весьма своеобразный юмор, который построен не на диалогах, а на нелепых сценах. Как пояснили в киностудии “Союзмультфильм”, занимающейся производством мультика, их выбор пал на комика из-за его характерного голоса, который хорошо подходит волку, сообщает Ura.ru.

К слову, внешность персонажа перетерпела изменения. В частности, волк бросил курить – зрители больше не увидят его с сигаретой в зубах.