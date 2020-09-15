 

На футболиста Романа Широкова завели уголовное дело за избиение судьи

15.09.2020, 12:23, Разное

На бывшего полузащитника петербургского “Зенита” Романа Широкова завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Причиной стал инцидент, произошедший во время игры любительских команд 10 августа.

Тогда главный судья матча Никита Данченков показал Широкову красную карточку, после чего футболист набросился на него с криками и начал избивать. Позже 39-летний игрок принес извинения, однако Данченков не отказался от своего заявления в полицию. Теперь бывшему “зенитовцу” грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, 20 дней обязательных или год исправительных работ или четыре месяца тюрьмы, пишет Life.



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