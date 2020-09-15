PepsiCo начнет продавать напиток для снятия стресса Driftwell в 2021 году

15.09.2020, 12:17, Разное

В США в 2021 году в продажу поступит напиток для снятия стресса, он поможет бороться с бессонницей. Разработкой занимается компания PepsiCo, она уже зарегистрировала торговую марку Driftwell.

Созданием данного напитка PepsiCo начала заниматься еще до пандемии коронавируса. Однако из-за COVID-19 она была вынуждена отложить планы. Теперь стало известно, что новую продукцию производитель выпустит на рынок в первом квартале 2021 года.

Напиток Driftwell состоит из воды и аминокислоты L-теанина природного происхождения. В качества ароматизатора компания PepsiCo использовала ежевично-лавандовый вкус. Благодаря своим компонентам данный напиток сможет эффективно снимать стресс, из-за которого многие американцы страдают бессонницей.