 

Алсу восхитила звездных коллег эффектным образом с красной помадой

15.09.2020, 12:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Алсу опубликовала снимок, сделанный во время семейного отдыха. 37-летняя певица восхитила звездных коллег своим эффектным образом с красной помадой, а также естественной красотой.
Алсу позировала на фоне цветущих кустов и деревьев, написав, что «где-то такая красота круглый год». В ответ на это певица Валерия написала, что «красота артистки также все время с ней». Еще одна коллега – Юлия Ковальчук, отметила, что Алсу «просто неприлично красивая». К комментариям знаменитостей присоединились и обычные пользователи, которые отметили, что певица действительно выглядит естественно и стильно. Алсу даже назвали «эталонов женственности», подметив ее тонкое чувство стиля.

Ранее 37-летняя звезда поделилась с фолловерами редким снимком с мужем Яном Абрамовым. Алсу с удовольствием показывает, как проводит время в отпуске. На последнем фото она позировала в черном ассиметричном боди, который дополнила джинсами с завышенной талией. Волосы знаменитость собрала в гладкий пучок, а также сделала ненавязчивый макияж, выделив губы красной помадой. Многие отметили бронзовый загар Алсу, который ей очень идет.



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