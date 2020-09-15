Мнение: Ситуация новая, грабли старые

15.09.2020, 12:10, Разное

Вчерашняя встреча Путина и Лукашенко была непубличной, пресс-конференции не проводилось. Что-то все-таки было поручено озвучить Пескову. Из озвученного можно выделить два пункта – расформирование силовой группировки, собранной у границ с Белоруссией, и выделенный кредит в размере полутора миллиардов долларов.

Расформирование силовой группировки говорит, скорее всего, о том, что она была собрана не для вторжения, а для угрозы протестующим. Протестующие заметили угрозу, но протесты продолжаются, причем в неубывающем формате. Поэтому смысла в этой угрозе просто нет.

Потора миллиарда – это для Белоруссии существенная сумма, но недостаточная. Уже сейчас есть 400 миллионов, которые нужно уплатить за поставленный газ, скоро платить новые 400 миллионов, потери экономики за последний месяц оценивают приблизительно в 2 млрд долларов, плюс население активно изымает наличную валюту из банков в среднем по 20 млн в день – то есть, порядка полумиллиарда за истекший месяц. По сути, полтора миллиарда – это продление агонии на месяц-полтора.

Логика этого решения тоже относительно понятна. Положение Лукашенко крайне шаткое. Он устойчиво опирается на своих силовиков (если, конечно, они не сбегут или не предадут), бюрократия заняла нейтральную позицию (любая бюрокартия ведет себя в подобных условиях одинаково, поэтому белорусская ничем не отличается от любой другой), население резко разделидось на активное меньшинство, которое поголовно против Лукашенко и режима и выходит на протест, и пассивное большинство, которое неоднородно в своем отношении к Лукашенко и режиму, но в любом случае ждет развязки событий в стороне от них. И опять-таки – никаких отклонений, всегда, даже в самые серьезные моменты происходит именно такое разделение, и белорусы ничем не отличаются от других нормальных людей.

Текущее положение Лукашенко устойчиво, но подобная стратификация социальных групп делает его пребывание у власти в долгосрочной перспективе очень сомнительной. Все может измениться в любой момент, это и есть ключевая неопределенность нынешней обстановки.

Для Кремля и Путина вне зависимости от личного отношения к Лукашенко и проводимой им политики крайне важно, чтобы Лукашенко ушел не в ходе протестов – возникает слишком очевидная проектция и на кремлевский режим. Если режим Януковича был откровенно мафиозным, то режим Лукашенко отчетливо диктаторский. Для мафиозно-диктаторского режима Путина они классово и социально близки, поэтому оказание помощи тому и другому находится за рамками личных отношений. Но не учитывать шаткость положения Лукашенко Кремль не может, поэтому и сумма кредита весьма скромная и сиротская. Поможет – ну и ладушки. Не поможет – немного потеряем. Как раз скромный размер суммы говорит о неуверенности Кремля в положении Лукашенко.

Видимо, нужно уже воспринимать будущее, в котором вся западная граница России станет сплошной недружественной территорией. В ней сегодня есть только один разрыв – это Белоруссия. В случае ухода Лукашенко любое новое руководство будет пересматривать все соглашения и договоренности с Россией. Возможно, более мягко, чем Украина, но говорить о союзничестве уже не придется. Запад вряд ли заинтересован в создании полноценного плацдарма на западе России – достаточно наличия угрозы его создания и строительства "санитарного кордона". И это – принципиально новая ситуация для современной России.