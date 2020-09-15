 

Продлевающее вполовину ресурс авиадвигателей покрытие создали в России

15.09.2020, 12:08, Новости дня

Специалисты Наро-Фоминского машиностроительного завода (входит в «Ростех») разработали технологию нанесения многослойных покрытий на детали авиадвигателей, которая позволит на 50% увеличить ресурс авиадвигателей, сообщили в ходе выставки HeliRussia-2020 в пресс-службе компании.

«Команда Наро-Фоминского машиностроительного завода развивает технологии нанесения многослойных покрытий, которые позволят на 30-50% повысить межремонтный ресурс газотурбинных двигателей для авиации и промышленных энергетических установок. Разрабатываемые в рамках проекта покрытия существенно повышают эффективность работы двигателя при себестоимости на 10-30% ниже других аналогичных решений», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В компании пояснили, что техническое решение повышает износостойкость лопаток компрессора и турбины газотурбинных двигателей, не прибегая к дорогостоящим сплавам. Этого удается добиться за счет внедрения в конструкцию серийных и перспективных двигателей защитных многослойных тонкопленочных покрытий.

Предприятие собирается поставлять как готовые лопатки с собственным покрытием, так и наносить покрытия на продукцию других производителей. Готовый продукт планируется вывести на рынок в 2022 году.

Напомним, в начале сентября петербургские ученые создали технологию лазерного «выращивания» деталей для авиадвигателей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Зампреда комитета по культуре Саратовской облдумы оштрафовали за мат

31.07 / Госэкоинспеция Украины не рекомендует разрезать танкер Delfi, чтобы убрать его с пляжа

23.07 / Трамп объявил войну насильственным преступлениям в США

08.07 / Венесуэла заявила о ликвидации американского самолета

11.08 / На Украине предложили создать единое с Белоруссией государство

13.09 / Косторная раскрыла причины перехода от Тутберидзе к Плющенко

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

01.07 / Политолог указала на полную победу сторонников поправок в Конституцию

06.08 / Москалькова заявила о недопустимости выдачи Минском россиян без представителей МИД

24.08 / Российские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинэстеразы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска