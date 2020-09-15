Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

15.09.2020, 12:08, Новости дня

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента по ошибке назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», – сообщил Боррель, передает ТАСС.

В зале его поправили, после чего глава дипломатии ЕС извинился: «Конечно, Белоруссии, о чем я только думал».

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.