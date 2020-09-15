Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в «Славянском братстве»

15.09.2020, 12:08, Новости дня

Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в российско-белорусских тактических учениях «Славянское братство-2020», сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ прибыли на полигон «Брестский» для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020». От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций», – говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства в Telegram-канале.

В учениях будут задействованы до 1,5 тыс. военнослужащих, более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020» будут проходить с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии.

Белорусско-российско-сербские учения «Славянское братство – 2020» планировалось проводить с 10 по 15 сентября. Подразделения должны были отработать действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Однако глава сербского минобороны Александар Вулин заявил, что Евросоюз потребовал, чтобы Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии. Вулин добавил, что правительство Сербии приняло решение о заморозке совместных учений с другими странами.