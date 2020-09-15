Мнение: Когда вернется Навальный?

15.09.2020, 12:05, Разное

The New York Times пишет, что Навальный не собирается эмигрировать в Германию, а хочет вернуться в Россию и «продолжить свою деятельность».

У меня нет никаких сомнений, что Навальный вернется, но остается вопрос, когда это произойдет.

Настораживает, что The New York Times ссылается на «высокопоставленного сотрудника немецкой службы безопасности». И это притом, что сам Алексей, по сведениям издания, «полностью осознает свое состояние», несмотря на недавно перенесенную медикаментозную кому: «Он полностью осознает, что произошло, и он полностью осознает, где он находится»….

Похоже, что Навальный в Россию вернется еще не скоро. Во всяком случае, это вряд ли произойдет в ближайшие месяцы…

На снимке : Юлия Навальная идет к мужу в берлинскую клинику Шарите мимо полицейского кордона. Фотография отсюда.