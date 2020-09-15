Мнение: Как платить 200 рублей в месяц по кредиту в 130 тысяч рублей

15.09.2020, 12:00, Разное

Ксения Колесниченко, блогер statistiki, взяла льготный кредит на образование. Государство сделало очень интересные условия: выплаты по кредиту столь невелики, что вполне доступны даже самому безденежному студенту. Жаль, что такие сладкие условия не дают при покупке айфонов и путёвок в Турцию! Публикую письмо:

Олег, здравствуйте!

Некоторое время назад вы писали про образовательный кредит с господдержкой. Я такой получила и хочу поделиться цифрами.

Сейчас я работаю программистом, но мне не хватает знания матчасти, поэтому я решила пойти в магистратуру на специальность “информационные технологии”.

Я уже получила одно высшее образование в магистратуре, поэтому не имею права на второе высшее образование бесплатно.

Обучение стоит 132’500 рублей за семестр или 530’000 за весь курс обучения (4 семестра, 22 месяца – с 01.09.2020 до 30.06.2022 года).

По закону первый год государство субсидирует 60% расходов по кредиту, во второй 40%. Весь период обучения оплачиваются только проценты, а основная сумма долга начинает списываться через 9 месяцев после окончания обучения. Срок кредита —срок обучения плюс 9 месяцев на трудоустройство плюс 15 лет. Ставка — 4% годовых (13.39%, из которых 10.39% оплачиваются за счёт госсубсидий).

Сейчас я взяла кредит на оплату первого семестра. В зависимости от числа дней в месяце в первый год я буду платить от 126 до 135 рублей в месяц. Первый год — это 11 платежей (в октябре плачу и за сентябрь, и за октябрь). Во второй год до окончания обучения, с 12 до 21 платежа, я буду платить от 190 до 202 рублей в месяц.

Затем ещё 3 месяца я буду платить 326-337 рублей, только проценты. Вообще, это срок “после получения образования”, и он должен составлять 9 месяцев. Предполагаю, что расхождение из-за того, что законодательство изменилось 25 августа, и Сбербанк работает в авральном режиме: они не учли, что нужно перенастроить систему с “3 месяцев на 9”. 3 месяца “после получения образования” – старые условия, так было до 25 августа. Сейчас я их не буду дергать с этим вопросом.

Затем ещё 15 лет я буду платить по 909 рублей в месяц. Цифры впечатляют. Проценты ниже, чем на депозитах.

Я получаю образование в московском университете, но по онлайн программе (я поняла, что совмещать с работой поход в вуз не смогу физически). Это делает образование доступным для всех.

Прикладываю график платежей.